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Готівковий курс валют 10 січня: долар продовжує стрімко дорожчати

20:04, 10 січня 1181 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 10 січня в Україні
Готівковий курс валют 10 січня в Україні / businesstimes.com.sg

Курс гривні щодо євро та долара 10 січня на готівковому ринку ще більше знизився, причому "зелений" дорожчає швидше, аніж валюта єврозони.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 10 січня купували на готівковому ринку по 33,45 гривні (на 9 копійок дорожче, аніж у вівторок), а продавали – по 34,05 гривні (+ 5 копійок).

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Долар у середу купували по 28,14 гривні (на 13 копійок дорожче, аніж у вівторок), а продавали – по 28,44 гривні (+ 10 копійок).

За курсом валют від НБУ 10 січня долар коштував 28,20 гривні, як і напередодні. Євро подешевшав на 32 копійки – до 33,65 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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Теги: Новини України Долар євро Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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