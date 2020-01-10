Готівковий курс валют 10 січня: долар знову почав дешевшати
Курс гривні щодо євро та долара 10 січня на готівковому ринку після того, як попереднього дня дещо знизився, повернув втрачені позиції та зріс на декілька копійок.
Долар у п'ятницю купували за 23,84 гривні, що на 5 копійок дешевше, аніж у четвер, 9 січня. Продавали американську валюту по 24,18 гривні (-13 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.
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Євро купували за 26,32 гривні (на 6 копійок дешевше порівняно з четвергом), а продавали по 26,83 гривні (-12 копійок).
За курсом валют від НБУ 10 січня долар подорожчав на 28 копійок порівняно з четвергом. Американська валюта зросла до 24,11 гривні. Євро додав у ціні 30 копійок і коштував 26,79 гривні.
Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.
На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.
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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу