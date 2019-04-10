Готівковий курс валют 10 квітня: гривня продовжує дешевшати

Курс гривні щодо євро та долара 10 квітня на готівковому ринку другий день поспіль знижується – в середньому світові валюти купували на 6 копійок дорожче, аніж день тому.

Євро продовжив дорожчати, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його 10 квітня по 30 гривень рівно (+6 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – по 30,43 гривні (+4 копійки).

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Долар у середу купували по 20,71 гривні (на 6 копійок дорожче, аніж день тому), а продавали – по 26,97 гривні (+4 копійки).

За курсом валют від НБУ 10 квітня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 26,69 грн. Євро додав у ціні 14 копійок – до позначки 30,10 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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