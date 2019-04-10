20:21
10 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, 9 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Готівковий курс валют 10 квітня: гривня продовжує дешевшати

      234 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 10.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 10 квітня в Україні / 24 канал

      Курс гривні щодо євро та долара 10 квітня на готівковому ринку другий день поспіль знижується – в середньому світові валюти купували на 6 копійок дорожче, аніж день тому.

      Євро продовжив дорожчати, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його 10 квітня по 30 гривень рівно (+6 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – по 30,43 гривні (+4 копійки).

      Читайте також: Що буде з курсом гривні після виборів: думки економістів

      Долар у середу купували по 20,71 гривні (на 6 копійок дорожче, аніж день тому), а продавали – по 26,97 гривні (+4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 10 квітня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 26,69 грн. Євро додав у ціні 14 копійок – до позначки 30,10 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Тотальне зубожіння: чи дійсно українці стали біднішими

      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де і коли чекати похолодання
      сьогодні
      14659
      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Курси валют Гривня Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
      сьогодні , 20:01 Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
      Світлана Попова 450
      Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      сьогодні , 19:48 Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      Артем Овдієнко 355
      Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      сьогодні , 19:02 Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      Інна Жолобович 1496
      Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео
      сьогодні , 17:23 Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео
      2478
      Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
      сьогодні , 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
      Олена Кандяк 143
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук