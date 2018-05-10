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Готівковий курс валют 10 травня: євро просів після вихідного

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Готівковий курс валют 10 травня в Україні
Готівковий курс валют 10 травня в Україні / mises.org

Курс гривні щодо євро 10 травня на готівковому ринку втратив 9-12 копійок, а от курс американського долара за цей час майже не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро просів доволі відчутно – купували його по 30,84 гривні, що на 9 копійок менше, аніж 8 травня. Продавали євро по 31,39 гривні – це на 12 копійок менше, аніж у вівторок.

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Долар у четвер купували на 1 копійку дешевше, аніж у вівторок – по 25,97 гривні, а продавали – по 26,22 гривні (на 2 копійки дешевше, аніж 8 травня).

За курсом валют від НБУ 10 травня долар втратив 8 копійок в порівнянні з вівторком і коштував до 26,21 грн. Натомість євро подешевшав відчутніше, одразу на 17 копійок, і коштував 31,12 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
Джерело: 24 Канал
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