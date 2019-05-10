Готівковий курс валют 10 травня: долар подешевшав ще на пару копійок

Курс гривні щодо долара 10 травня на готівковому ринку укріпився на 3 копійки, а от щодо євро, в порівнянні з 8 травням, не змінився.

Євро 10 травня купували по 29,29 гривні, а продавали – по 29,73 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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Долар в п'ятницю купували по 26,20 гривні (-3 копійки в порівнянні з середою), а продавали – по 26,49 гривні (-2 копійки).

За курсом валют від НБУ 10 травня долар втратив у ціні ще 9 копійок і коштував 26,25 грн. Євро теж втратив у ціні – щоправда, 6 копійок, опустившись до позначки 29,40 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.