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Готівковий курс валют 10 вересня: євро втратив одразу 12 копійок

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Готівковий курс валют 10 вересня в Україні
Готівковий курс валют 10 вересня в Україні / styknews.info

Курс гривні щодо євро 10 вересня на готівковому ринку виріс одразу на 12 копійок, в той час як курс щодо долара США фактично не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро втратив на початку тижня 12 копійок – купували його по 32,36 гривні, а продавали – по 32,90 гривні.

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Долар в понеділок подешевшав ще на копійку – купували його по 28,07 гривні, а продавали – по 28,34 гривні.

За курсом валют від НБУ 10 вересня долар додав у ціні 4 копійки, тож його ціна становила 28,26 грн. Євро натомість мінімально подешевшав, на 1 копійку, і коштував 32,82 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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