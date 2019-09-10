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      Готівковий курс валют 10 вересня: євро і долар впали ще більше

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      Готівковий курс валют на сьогодні 10.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 10 вересня в Україні / Фото прес-служби НБУ // flickr

      Курс гривні щодо євро та долара 10 вересня на готівковому ринку продовжує зміцнюватися. Євро і долар втратили по кілька копійок.

      Долар у вівторок купували за 24,83 грн (на 7 копійок дешевше, ніж напередодні), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,11 грн (-6 копійок).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 27,32 грн (-7 копійок) , а продавали по 27,74 грн (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 10 вересня долар подешевшав на 6 копійок і коштував 25,03 грн. Євро втратив у ціні 5 копійок – і коштував 27,61 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чому в Україні дорожчає будівництво і який прогноз до кінця 2019 року

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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