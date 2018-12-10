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      Готівковий курс валют 10 грудня: долар повернувся до "довоєнних" показників

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      Готівковий курс валют на сьогодні 10.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 10 грудня в Україні / pixabay.com

      Курс гривні щодо євро та долара 10 грудня на готівковому ринку змінювався по різному – європейська валюта дещо подорожчала, а американська навпаки, продовжила дешевшати, повернувшись до показників кінця листопада, напередодні голосування в парламенті щодо введення воєнного стану.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро в понеділок подорожчав на 7 копійок в прівнянні з п'ятницею – купували його по 31,57 гривні, а продавали – по 32,02 гривні.

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      Долар подешевшав на початку тижня ще на 2 копійки – купували його по 27,78 гривні, а продавали – по 28,02 гривні.

      За курсом валют від НБУ 10 грудня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 27,82 грн. Євро ж втратив у ціні лише 1 копійку, опустившись до позначки 31,63 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар євро
      Джерело: 24 Канал
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