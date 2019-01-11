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      Готівковий курс валют 11 січня: гривня вперше з початку року почала рости

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      Готівковий курс валют на сьогодні 11.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 11 січня в Україні / stirileprotv.ro

      Курс гривні щодо євро та долара 11 січня на готівковому ринку після тривалого падіння нарешті почав зростати.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро купували 11 січня по 31,99 гривні (-6 копійок в порівнянні з минулим днем), а продавали – по 32,53 гривні (-13 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар теж подешевшав – купували його в п'ятницю по 27,97 гривні (на 7 копійок дешевше, аніж день тому), а продавали – по 28,25 гривні (-8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 11 січня долар додав у ціні 10 копійок і коштував 28,12 грн. Євро подорожчав аж на 16 копійок – до позначки 32,21 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що в Україні подорожчало і подешевшало у грудні: перелік товарів та послуг

      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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