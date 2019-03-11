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      Готівковий курс валют 11 березня: євро продовжує стрімко дешевшати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 11.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 11 березня в Україні / gettyimages.com/

      Курс гривні щодо євро 11 березня на готівковому ринку продовжив суттєво укріплюватись. Натомість долар після довгих вихідних дещо стабілізувався, хоча все одно втратив у ціні.

      Євро 11 березня купували по 29,54 гривні – це на 17 копійок дешевше, аніж у минулий четвер, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали євро по 30,02 гривні (-14 копійок).

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      Долар в перший день тижня втратив у ціні ще дві копійки у порівнянні з четвергом – купували його по 26,30 гривні, а продавали – по 26,57 гривні.

      За курсом валют від НБУ 11 березня долар подешевшав на 9 копійок і коштував 26,39 грн. Євро втратив у ціні ще більше – 19 копійок, і коштував 29,74 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Долар-Гривня Долар Євро Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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