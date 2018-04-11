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Готівковий курс валют 11 квітня: долар падає, а євро росте

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Готівковий курс валют 11 квітня в Україні
Готівковий курс валют 11 квітня в Україні / poundsterlinglive.com

Курс гривні щодо євро та долара 11 квітня на готівковому ринку поводився по різному. "Зелений" на українському готівковому ринку продовжив падати, а от європейська валюта навпаки, подорожчала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу подорожчав – купували його на 7 копійок дорожче, аніж у вівторок – по 31,82 гривні. Продавали євро по 32,37 гривні – це на 5 копійок дорожче, аніж день тому.

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Долар в среду втратив 3 копійки в порівнянні з 10 квітня – купували його по 25,83 гривні, а продавали по 26,12 гривні.

За курсом валют від НБУ 11 квітня долар подешевшав на 4 копійки і коштував 25,98 грн. А євро за добу підскочив на 26 копійок і коштував до позначки 32,10 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар євро Валюта
Джерело: 24 Канал
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