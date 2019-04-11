21:02
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Готівковий курс валют 11 квітня: гривня поступово падає

      234 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 11.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 11 квітня в Україні / tut-cikavo.com

      Курс гривні щодо євро та долара 11 квітня на готівковому ринку падає третій день поспіль. Однак не дуже суттєво.

      Євро у четвер купували по 30,05 грн, що на 5 копійок дорожче порівняно з середою, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали європейську валюту по 30,48 грн (+4 копійки).

      Читайте також: Що буде з курсом гривні після виборів: думки економістів

      Долар купували по 26,74 грн (+3 копійки), а продавали по 27 грн (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 11 квітня долар подорожчав на 7 копійок і коштував 26,76 грн. Євро додав у ціні 8 копійок – до позначки 30,18 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Скільки коштуватиме великодній кошик в Україні цього року

      blog_ava
      Коли українські кораблі знову пройдуть через Керченську протоку: заява Полторака
      сьогодні
      6406
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      сьогодні , 20:10 Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      Світлана Попова 698
      Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      сьогодні , 19:31 Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      Дмитро Гнап 281
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      сьогодні , 19:20 Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      Яніна Ткачук 1466
      Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      сьогодні , 19:01 Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      Антон Голобородько 872
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук