Готівковий курс валют 11 липня: гривня стабілізувалась

Курс гривні щодо євро та долара 11 липня на готівковому ринку майже не змінився: європейську валюту купували на 3 копійки дешевше, аніж день тому, а курс "зеленого" майже не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 11 липня купували по 30,48 гривні (як і у вівторок), а продавали на 3 копійки дешевше, ніж день тому – по 30,95 гривні.

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Долар в середу купували по 26,08 гривні (на копійку дорожче, аніж день тому), а продавали, як і у вівторок, по 26,29 гривні.

За курсом валют від НБУ 11 липня долар втратив 4 копійки і коштував 26,20 грн. Євро подешевшав аж на 25 копійок – до 30,69 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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