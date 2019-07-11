Готівковий курс валют 11 липня: гривня другий день поспіль падає

Курс гривні щодо євро та долара 11 липня на готівковому ринку продовжив знижуватись. Так, європейська валюта додала у ціні майже 20 копійок.

Долар купували в четвер по 25,77 гривні (+9 копійок в порівнянні з попереднім днем), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали долар по 26,09 гривні (+7 копійок).

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Євро подорожчав суттєвіше – купували його по 28,89 гривні (+17 копійок), а продавали – по 29,40 гривні (+19 копійок).

За курсом валют від НБУ 11 липня долар подорожчав одразу на 22 копійки – до 25,70 грн. Євро подорожчав на 27 копійок, і коштував 28,83 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.