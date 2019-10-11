Готівковий курс валют 11 жовтня: долар та євро стабілізувались

Курс гривні щодо євро та долара 11 жовтня на готівковому ринку суттєво не змінювався – американська валюта втратила кілька копійок, а європейська – навпаки, подорожчала.

Долар купували за 24,52 грн (на 2 копійки дешевше, ніж у четвер), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,88 гривні – як і день тому.

Читайте також: Чого очікувати від курсу гривні: ризики та прогнози

Євро у п'ятницю несуттєво подорожчав. Його купували за 26,89 грн (+1 копійка), а продавали по 27,42 грн (+4 копійки).

За курсом валют від НБУ 11 жовтня долар подешевшав на 17 копійок і коштував 24,53 грн. Євро подешевшав на 6 копійок і коштував 27,06 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: У 2020 році прожитковий мінімум має збільшитися, – Зеленський

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу