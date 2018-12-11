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      Готівковий курс валют 11 грудня: гривня суттєво подорожчала

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      Готівковий курс валют на сьогодні 11.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 11 грудня в Україні / itc.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 11 грудня на готівковому ринку продовжив зростати – причому європейська валюта подешевшала одразу на 11 копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у вівторок відчутно подешевшав – одразу на 11 копійок. Купували його по 31,46 гривні, а продавали – по 31,91 гривні.

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      Долар 11 грудня також продовжив дешевшати, втративши 5 копійок в порівнянні з попереднім днем. Купували "зелений" по 27,73 гривні, а продавали – по 27,97 гривні.

      За курсом валют від НБУ 11 грудня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 27,77 грн. Євро ж навпаки, подорожчав на 10 копійок – до позначки 31,73 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
      Джерело: 24 Канал
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