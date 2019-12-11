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      Готівковий курс валют 11 грудня: гривня продовжує стрімко рости

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      Готівковий курс валют 11 грудня в Україні / isorepublic.com

      Курс гривні щодо євро та долара 11 грудня на готівковому ринку зріс ще майже на десяток копійок. Востаннє долар так дешево коштував у листопаді 2015 року, а євро – у грудні того ж року.

      Долар у середу купували за 23,43 гривні (на 10 копійок дешевше, аніж у вівторок), а продавали по 23,68 гривні (-8 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Гончарука

      Євро купували за 25,88 гривні (-10 копійок), а продавали по 26,28 гривні (-7 копійок).

      За курсом валют від НБУ 11 грудня долар не змінився і залишився на рівні 23,69 гривні. Євро також залишається на позиціях вівторка – 26,24 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Уряд схвалив нові правила постачання гарячої води: деталі

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
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