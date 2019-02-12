Готівковий курс валют 12 лютого: євро і долар далі дешевшають

Курс гривні щодо євро 12 лютого на готівковому ринку ще більше зміцнився. Долар також впав, але менш суттєво.

Євро у вівторок купували по 30,40 грн (на 9 копійок дешевше, ніж у понеділок), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали європейську валюту по 30,88 (-12 копійок).

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Долар купували по 26,96 грн (ціна не змінилася), а продавали по 27,21 грн (-4 копійки).

За курсом валют від НБУ 12 лютого долар натомість подорожчав на 17 копійок і коштував 27,06 грн. Євро додав у ціні 8 копійок і зріс до 30,60 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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