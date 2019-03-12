Готівковий курс валют 12 березня: євро та долар злетіли вгору

Курс гривні щодо євро та долара 12 березня на готівковому ринку суттєво втратив позиції. Гривня подешевшала на понад 10 копійок.

Євро у вівторок купували по 29,66 грн (на 12 копійок дорожче порівняно з понеділком), а продавали по 30,16 грн (+14 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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Долар купували по 26,40 грн (+10 копійок), а продавали по 26,73 грн (аж на 16 копійок дорожче, ніж напередодні).

За курсом валют від НБУ 12 березня долар подешевшав на 7 копійок і коштував 26,31 грн. Євро втратив у ціні ще більше – 16 копійок, і коштував 29,58 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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