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      Готівковий курс валют 12 квітня: долар дешевшає напередодні вихідних

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      Готівковий курс валют на сьогодні 12.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 12 квітня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 12 квітня на готівковому ринку несуттєво зріс. Зокрема, американська валюта подешевшала на 5 копійок.

      Євро в останній робочий день тижня купували по 30,03 гривні, що на копійку дешевше, аніж день тому, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали євро по 30,46 гривні (-2 копійки).

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      Долар в п'ятницю купували на 5 копійок дешевше, аніж день тому – по 26,69 гривні. Продавали "зелений" по 26,94 гривні (-6 копійок).

      За курсом валют від НБУ 12 квітня долар подорожчав на 7 копійок і коштував 26,83 грн. Євро додав у ціні 4 копійки і зріс до позначки 30,22 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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