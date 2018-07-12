21:30
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Готівковий курс валют 12 липня: євро подешевшав

174 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 12 липня в Україні
Готівковий курс валют 12 липня в Україні / zaknews.in.ua

Курс гривні щодо євро 12 липня на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок. Курс долара несуттєво зріс.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували по 30,43 грн, а продавали по 30,95 грн (в обох випадках на 5 копійок дешевше порівняно з середою).

Читайте також: Що буде з доларом через три роки: у Мінекономіки зробили невтішні прогнози

Долар купували по 26,09 грн (+1 копійка), а продавали 26,31 грн (+2 копійки).

За курсом валют від НБУ 12 липня долар додав у ціні 2 копійки і коштував 26,22 грн. Євро виріс відчутніше, на 8 копійок – до 30,77 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: В Україні збільшилася кількість грошей

Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск
сьогодні, 21:30 Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск
4
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сьогодні, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 116
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
771
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
сьогодні, 20:00 Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
Яніна Ткачук 208
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Помер батько ув'язненого в Росії Сущенка
 2 березня , 16:45
На Донбасі підірвався український боєць: опубліковано фото та інформацію
 31 березня , 17:06
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук