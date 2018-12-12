Готівковий курс валют на сьогодні 12.12.2018: курс долару та євро

Готівковий курс валют 12 грудня: долар знову почав дорожчати
Курс гривні щодо євро 12 грудня на готівковому ринку дещо підріс, натомість щодо долара знову почав знижуватись.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Євро 12 грудня несуттєво подешевшав – купували його по 31,44 гривні (-2 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 31,90 гривні (-1 копійка).
Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України
Долар у середу навпаки, почав дорожчати – купували його по 27,79 гривні (+6 копійок), а продавали – по 28,05 гривні (+7 копійок).
За курсом валют від НБУ 12 грудня долар подешевшав на 6 копійок і коштував 27,71 грн. Євро ж втратив одразу 20 копійок, подешевшавши до позначки 31,53 грн.
Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.
Читайте також: ЄС перерахував Україні перший транш величезної макрофінансової допомоги
Вибір редакції
-
"Це ганебно": поліція прокоментувала зухвалі дії екс-патрульного, який втік до РФсьогодні , 19:53
-
Пікантні сцени та зізнання: актори фільму "Секс і нічого особистого" розповіли деталі зйомоксьогодні , 19:33
-
Продається все: символіка проросійських бойовиків у світових магазинах і як її звідти прибратисьогодні , 19:00