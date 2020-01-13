Готівковий курс валют 13 січня: гривня втримує позиції

Курс гривні щодо євро та долара 13 січня на готівковому ринку особливо не змінився. Євро і долар втратили буквально по декілька копійок.

Долар у понеділок купували за 23,82 гривні, що на 2 копійки дешевше, аніж у п'ятницю, 10 січня. Продавали американську валюту по 24,14 гривні (-4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро купували за 26,31 гривні (на 1 копійку дешевше порівняно з п'ятницею), а продавали по 26,80 гривні (-3 копійки).

За курсом валют від НБУ 13 січня долар подешевшав на 14 копійок порівняно з четвергом. Американська валюта зросла до 23,97 гривні. Євро втратив у ціні 20 копійок і коштував 26,59 гривні.

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На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу