Готівковий курс валют 13 лютого: долар впритул наблизився до позначки у 27 гривень

Курс гривні щодо євро та долара 13 лютого на готівковому ринку продовжив знижуватись – щоправда, гривня й досі дорожча, аніж тиждень тому.

Євро купували в середу по 30,49 гривні (+9 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали по 30,98 гривні (+7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua,

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Долар також додав у ціні – купували його по 26,99 гривні (+3 копійки), а продавали – по 27,25 гривні (+4 копійки).

За курсом валют від НБУ 11 лютого долар подешевшав на 6 копійку і коштував 26,89 грн. Євро втратив у ціні 6 копійок і впав до 30,52 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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