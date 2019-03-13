Готівковий курс валют 13 березня: євро та долар стрімко відіграють втрачене

Курс гривні щодо євро та долара 13 березня на готівковому ринку продовжив другий день поспіль суттєво знижуватись – ключові світові валюти повернулись до показників тижневої давнини.

Євро 13 березня продовжив стрімко повертати втрачене, свідчать дані сайту finance.ua. Так, купували його по 29,92 гривні (+26 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – по 30,47 гривні (+31 копійка).

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Долар в середу купували по 26,58 гривні (+18 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 26,94 гривні (+20 копійок).

За курсом валют від НБУ 13 березня долар подорожчав на 4 копійки і коштував 26,35 грн. Євро додав у ціні ще більше – 14 копійок – і коштував 29,72 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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