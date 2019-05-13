21:29
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Готівковий курс долара і євро 13 травня: падіння продовжується

      365 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 13.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 13 травня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо долара та євро 13 травня на готівковому ринку продовжує впевнено зміцнюватися. Обидві валюти втратили близько 10 копійок.

      Курс долара в Україні у понеділок різко впав порівняно з суботою, свідчать дані сайту finance.ua. Американську валюту купували по 26,10 грн (-8 копійок), а продавали по 26,38 грн (-10 копійок).

      Читайте також: Прогноз курсу долара в Україні на тиждень

      Євро купували по 29,21 грн (-7 копійок), а продавали по 29,65 грн (-9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 13 травня долар, як і в суботу, 11 травня, коштував 26,21 грн. Вартість євро теж не змінилась в порівнянні з попереднім днем – 29,43 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Податки за Зеленського: що пропонують у команді

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      Які юридичні наслідки має відеопетиція Зеленського про розпуск Ради
      сьогодні
      8123
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      сьогодні , 20:00 Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      Юлія Михайлова 530
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      сьогодні , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 1649
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сьогодні , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 690
      Військовим збільшили зарплату: кому і на скільки – інфографіка
      сьогодні , 16:21 Військовим збільшили зарплату: кому і на скільки – інфографіка
      3550
      Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      сьогодні , 15:20 Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      3138
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук