Готівковий курс долара і євро 13 травня: падіння продовжується

Курс гривні щодо долара та євро 13 травня на готівковому ринку продовжує впевнено зміцнюватися. Обидві валюти втратили близько 10 копійок.

Курс долара в Україні у понеділок різко впав порівняно з суботою, свідчать дані сайту finance.ua. Американську валюту купували по 26,10 грн (-8 копійок), а продавали по 26,38 грн (-10 копійок).

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Євро купували по 29,21 грн (-7 копійок), а продавали по 29,65 грн (-9 копійок).

За курсом валют від НБУ 13 травня долар, як і в суботу, 11 травня, коштував 26,21 грн. Вартість євро теж не змінилась в порівнянні з попереднім днем – 29,43 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.