Готівковий курс валют 13 червня: долар знову почав дорожчати

Курс гривні щодо євро 13 червня на готівковому ринку зріс на кілька копійок, натомість щодо долара навпаки – знизився на 2,5 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували по 30,47 гривні (на копійку дешевше в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,92 гривні (-2 копійки).

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Долар натомість подорожчав за день – купували його по 25,94 гривні (+3 копійки), а продавали – по 26,15 гривні (+2 копійки).

За курсом валют від НБУ 13 червня долар коштував 26,08 грн – на 1 копійку дешевше, ніж у вівторок. Євро теж втратив у ціні 1 копійку і коштував 30,75 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. ПОчинаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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