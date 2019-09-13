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      Готівковий курс валют 13 вересня: долар продовжує падати, а євро дорожчає

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      Готівковий курс валют на сьогодні 13.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 13 вересня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо долара 13 вересня на готівковому ринку зміцнився ще на 5 копійок, а от щодо євро несподівано знизився.

      Долар купували по 24,66 гривні (-6 копійок в порівнянні з четвергом), а продавали по 24,94 гривні (-5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро натомість подорожчав – купували його по 27,16 гривні (+2 копійки), а продавали – по 27,60 гривні (+3 копійки).

      За курсом валют від НБУ 13 вересня долар подешевшав на 13 копійок і коштував 24,83 грн. Євро подешевшав одразу на 25 копійок і коштував 27,22 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: На що найбільше витрачають українці: неочікувані результати дослідження

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар Валюта Курси валют Долар-Гривня Євро
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