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      Готівковий курс валют 13 листопада: євро падає кілька днів поспіль

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      Готівковий курс валют 13 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 13 листопада в Україні / fdlx.com

      Курс гривні щодо євро 13 листопада зміцнився на кілька копійок. Європейська валюта вже цілий тиждень невпинно дешевшає – за 7 днів євро втратив у ціні майже на 50 копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро купували по 31,32 грн (на 8 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 31,80 грн (-10 копійок). 

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар у вівторок купували по 27,85 грн (на 1 копійку дорожче, ніж напередодні), а продавали по 28,09 грн (так само, як і в понеділок).

      За курсом валют від НБУ 13 листопада долар несуттєво подорожчав, лише на копійку, і коштував 27,90 грн. Євро ж продовжив падати, подешевшавши за день на 21 копійку – до позначки 31,43 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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