20:21
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Війна Кіріла проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Готівковий курс валют 13 грудня: євро після перерви знову росте

      131 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 13.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 13 грудня в Україні / forbes.net.ua

      Курс гривні щодо євро 13 грудня на готівковому ринку після кількох днів зростання знову почав знижуватись, а от щодо долара США не змінився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро після дводенного падіння почав дорожчати – купували його по 31,51 гривні (+8 копійок у порівнянні з середою), а продавали – по 31,96 гривні (+6 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували в четвер по 27,80 гривні – це на 1 копійку дорожче, аніж день тому; продавали "зелений", як і в середу, по 28,04 гривні.

      За курсом валют від НБУ 13 грудня долар подорожчав на 10 копійок і коштував 27,81 грн. Євро ж подорожчав лише на 2 копійки, до позначки 31,55 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Ціни на новорічний стіл-2019: скільки грошей готувати

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      сьогодні , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2157
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сьогодні , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 323
      Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      сьогодні , 19:01 Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      800
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 18:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      1349
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні , 17:58 Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      16503
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації": там розпочалася засуха
       4 червня , 16:46
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Оголошені ціни на оновлений Kia Sportage
       31 липня , 15:02
      Збірна України за часів Шевченка помітно оновлюється новими гравцями
       8 вересня , 13:14
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук