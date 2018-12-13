Готівковий курс валют на сьогодні 13.12.2018: курс долару та євро

Курс гривні щодо євро 13 грудня на готівковому ринку після кількох днів зростання знову почав знижуватись, а от щодо долара США не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро після дводенного падіння почав дорожчати – купували його по 31,51 гривні (+8 копійок у порівнянні з середою), а продавали – по 31,96 гривні (+6 копійок).

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Долар купували в четвер по 27,80 гривні – це на 1 копійку дорожче, аніж день тому; продавали "зелений", як і в середу, по 28,04 гривні.

За курсом валют від НБУ 13 грудня долар подорожчав на 10 копійок і коштував 27,81 грн. Євро ж подорожчав лише на 2 копійки, до позначки 31,55 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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