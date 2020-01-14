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      Готівковий курс валют 14 січня: євро та долар знову подорожчали

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      Готівковий курс валют 14 січня в Україні / Фото пресслужби НБУ // flickr

      Курс гривні щодо євро та долара 14 січня на готівковому ринку впав на 6-10 копійок.

      Долар у вівторок купували за 23,88 гривні, що на 6 копійок дорожче, аніж у понеділкок, 13 січня. Продавали американську валюту по 24,18 гривні (+4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      Прогноз: Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

      Євро купували за 26,41 гривні (на 10 копійок дорожче порівняно з понеділком), а продавали по 26,87 гривні (+7 копійок).

      За курсом валют від НБУ 14 січня долар подешевшав на 4 копійки порівняно з понеділком. Американська валюта зросла до 23,93 гривні. Євро натомість додав у ціні 3 копійки і коштував 26,62 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Гривня Долар Долар-Гривня Євро Курси валют
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