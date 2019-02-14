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      Готівковий курс валют 14 лютого: долар подорожчав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 14.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 14 лютого в Україні / ua.news

      Курс гривні щодо долара 14 лютого на готівковому ринку впав на декілька копійок. Ціна євро не змінилася.

      Євро у четвер коштував так само, як у середу, свідчать дані сайту finance.ua. Європейську валюту купували по 30,49 грн, а продавали по 30,94 грн.

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      Долар купували по 27,06 грн (+7 копійок), а продавали по 27,30 грн (+5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 14 лютого долар подорожчав на 9 копійок і коштував 27,09 грн. Євро додав у ціні 12 копійок і підріс до 30,62 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Гривня Долар Долар-Гривня
      Джерело: 24 Канал
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