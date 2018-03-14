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Готівковий курс валют 14 березня: євро та долар вперше за кілька днів почали дорожчати

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Готівковий курс валют 14 березня в Україні
Готівковий курс валют 14 березня в Україні / insights.abnamro.nl

Курс гривні щодо долара та євро 14 березня на готівковому ринку в Україні після майже двотижневого підйому відчутно просів. Так, щодо євро гривня втратила майже 30 копійок, а щодо долара – 20 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували на 28 копійок дорожче, аніж день тому – по 32,05 гривні, а продавали на 30 копійок дорожче, аніж 13 березня – по 32,68 гривні.

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Долар також відчутно додав у ціні: купували його по 26,02 гривні (+19 копійок у порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 26,39 гривні (+21 копійка).

За курсом валют від НБУ 14 березня долар подешевшав на 2 копійки і коштував 25,91 грн. Натомість євро додав у ціні 18 копійок і коштував 32,07 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня євро Курси валют Валюта Гривня Долар
Джерело: 24 Канал
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