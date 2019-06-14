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      Готівковий курс валют 14 червня: гривня подорожчала на кілька копійок

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      Готівковий курс валют - курс долара та євро на сьогодні 14 червня 2019
      Готівковий курс валют 14 червня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 14 червня на готівковому ринку продовжив зміцнюватись, фактично повернувшись до показників кінця травня.

      Долар купували в п'ятницю по 26,27 гривні (-4 копійки в порівнянні з попереднім днем), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" 14 червня по 26,55 гривні (-2 копійки).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро в останній день тижня втратив 6 копійок: купували його по 29,55 гривні, а продавали – по 30 гривень.

      За курсом валют від НБУ 14 червня долар подорожчав на 1 копійку і коштував 26,41 грн. Євро втратив у ціні 7 копійок і коштував 29,82 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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