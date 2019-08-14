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      Готівковий курс валют 14 серпня: гривня подешевшала на кілька копійок

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара і євро на 14 серпня 2019
      Готівковий курс валют 14 серпня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 14 серпня на готівковому ринку несуттєво просів – долар подорожчав на 5 копійок, а євро – всього на копійку.

      Долар в середу подорожчав на 5 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,16 гривні, а продавали – по 25,45 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро натомість подорожчав всього на 1 копійку – купували по 28,05 гривні, а продавали – по 28,47 гривні.

      За курсом валют від НБУ 14 серпня долар подешевшав на 1 копійку і коштував 25,15 грн. Євро додав у ціні 6 копійок і коштував 28,22 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Актуально: Реальна загроза для "Газпрому": Росія блокує доступ туркменського газу на європейський ринок

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар Гривня Курси валют Валюта Долар-Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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