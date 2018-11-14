Курс гривні щодо євро 14 листопада на готівковому ринку не змінився, а от долар втратив у ціні кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 14 листопада купували, як і день тому, по 31,32 гривні, а продавали по 31,81 гривні (на копійку дорожче).

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Долар у середу знову подешевшав – купували його по 27,81 гривні (-4 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 28,06 гривні (-3 копійки).

За курсом валют від НБУ 13 листопада долар несуттєво подорожчав, лише на 2 копійки, і коштував 27,92 грн. Євро подорожчав на 1 копійку – до позначки 31,44 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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