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      Готівковий курс валют 14 листопада: гривня ще більше зміцніла

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      Готівковий курс валют на сьогодні 14.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 14 листопада в Україні / prozahid.com

      Курс гривні щодо євро та долара 14 листопада на готівковому ринку зріс ще на понад 10 копійок.

      Долар в середу подешевшав – його купували за 24,17 гривні (на 11 копійок менше, ніж напередодні), а продавали по 24,42 гривні (-9 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет

      Євро у середу купували по 26,53 гривні, що аж на 13 копійок дешевше, ніж у середу. Продавали європейську валюту по 26,92 гривні (також -13 копійок).

      За курсом валют від НБУ 14 листопада долар подешевшав на 14 копійок і коштував 24,32 гривні. Євро подешевшав на 18 копійок і коштував 26,76 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Важливо: Рада проголосувала за Держбюджет на 2020 рік: основні цифри

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
      сьогодні
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Валюта Курси валют Гривня Євро
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