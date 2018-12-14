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      Готівковий курс валют 14 грудня: євро дешевшає напередодні вихідних

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      Готівковий курс валют на сьогодні 14.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 14 грудня в Україні / pixabay.com

      Курс гривні щодо євро 14 грудня на готівковому ринку укріпився на 8 копійок, а от щодо американського долара майже не змінився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро в останній робочий день тижня втратив 8 копійок – купували його по 31,42 гривні, а продавали – по 31,88 гривні.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували в п'ятницю на 2 копійки дешевше, аніж день тому – по 27,78 гривні, а продавали, як і в четвер, по 28,04 гривні.

      За курсом валют від НБУ 14 грудня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 27,86 грн. Євро подорожчав суттєвіше, на 13 копійок, до позначки 31,68 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
      Джерело: 24 Канал
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