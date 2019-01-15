Готівковий курс валют 15 січня: долар несуттєво подорожчав

Курс гривні щодо євро та долара 15 січня на готівковому ринку майже не змінився. Долар зріс на 3 копійки, євро стоїть на місці.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 31,85 грн (курс не змінився), а продавали по 32,32 грн (на 1 копійку дешевше, ніж у понеділок).

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Долар купували по 27,93 грн (+3 копійки), а продавали по 28,19 грн (+3 копійки).

За курсом валют від НБУ 15 січня долар втратив у ціні 13 копійок і коштував 28,02 грн. Євро подешевшав ще більше, на 34 копійки – до позначки 32,13 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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