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      Готівковий курс валют 15 січня: купити валюту стало дешевше

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      Готівковий курс валют 15 січня в Україні / picjumbo.com

      Курс гривні щодо євро та долара 15 січня на готівковому ринку поводився однаково: продавали валюту дещо дорожче, ніж день тому, а купували – дещо дешевше.

      Долар у середу купували за 23,92 гривні, що на 4 копійки дорожче, аніж у вівторок, 14 січня. Продавали американську валюту по 24,14 гривні (-4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      Прогноз: Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

      Євро купували за 26,50 гривні (на 9 копійок дорожче порівняно з вівторком), а продавали по 26,85 гривні (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 15 січня долар подорожчав на 9 копійок порівняно з вівторком. Американська валюта зросла до 24,02 гривні. Євро додав у ціні 6 копійок і коштував 26,68 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Чому гривня зміцнюється, а ціни зростають: пояснення Гнапа

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта Євро Долар
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