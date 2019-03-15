Готівковий курс валют 15 березня: гривня продовжує суттєво дешевшати

Курс гривні щодо євро та долара 15 березня на готівковому ринку продовжив знижуватись, як і в попередні два дні. В останній робочий день тижня гривня втратила понад 10 копійок.

Євро 15 березня додав у ціні 17 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 30,26 гривні, а продавали – по 30,78 гривні.

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Долар купували в п'ятницю по 26,83 гривні (+13 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 27,16 гривні (+11 копійок).

За курсом валют від НБУ 15 березня долар подорожчав на 2 копійки і коштував 26,72 грн. Євро не змінився і коштував 30,18 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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