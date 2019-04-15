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      Готівковий курс валют 15 квітня: гривня несуттєво подешевшала

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      Готівковий курс валют на сьогодні 15.04.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 15 квітня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 15 квітня на готівковому ринку дещо знизився – європейська валюта додала у ціні 4 копійки, а американська – всього лиш 1 копійку.

      Євро 15 квітня додав у ціні 4 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 30,08 гривні, а продавали – по 30,49 гривні.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні після виборів: думки економістів

      Долар в понеділок подорожчав на 1 копійку – купували його по 26,70 гривні, а продавали – по 26,95 гривні.

      За курсом валют від НБУ 15 квітня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 26,71 грн. Євро додав у ціні 2 копійки і зріс до позначки 30,24 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
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