Готівковий курс валют 15 травня: євро продовжує вільне падіння

Курс гривні щодо євро та долара 15 травня на готівковому ринку продовжив зміцнення.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 30,91 грн, що на 5 копійок дешевше порівняно з понеділком, а продавали по 31,42 грн (-7 копійок).

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Долар купували по 25,95 грн, а продавали по 26,20 грн (в обох випадках – на 1 копійку дешевше).

За курсом валют від НБУ 15 травня долара подешевшав на 2 копійки і коштував 26,17 грн. Євро подорожчав аж на 11 копійок – до 31,37 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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