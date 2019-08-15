Готівковий курс валют 15 серпня: євро подешевшав ще на кілька копійок

Курс гривні щодо євро 15 серпня на готівковому ринку зріс ще на кілька копійок. Натомість щодо долара курс гривні стабілізувався.

Долар, як і день тому, купували по 25,16 гривні свідчать дані сайту finance.ua. Продавали долар у четвер на копійку дорожче, аніж в середу – по 25,44 гривні.

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Євро 15 серпня дещо подешевшав – купували його по 27,99 гривні (-5 копійок), а продавали – по 28,43 гривні (-4 копійки).

За курсом валют від НБУ 15 серпня долар подорожчав на 9 копійок і коштував 25,24грн. Євро додав у ціні 2 копійки і коштував 28,24 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу