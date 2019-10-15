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      Готівковий курс валют 15 жовтня: гривня втратила кілька копійок

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      Готівковий курс валют на сьогодні 15.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 15 жовтня в Україні / pixabay.com

      Курс гривні щодо євро та долара 15 жовтня на готівковому ринку несуттєво знизився – іноземні валюти додали в ціні в середньому 10 копійок.

      Долар купували за 24,61 грн (на 9 копійки дорожче, ніж у п'ятницю), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,96 гривні – (на 9 копійки дорожче).

      Читайте також: Чого очікувати від курсу гривні: ризики та прогнози

      Євро у п'ятницю теж подорожчав. Його купували за 27 гривень (+11 копійок), а продавали по 27,49 грн (+7 копійок).

      За курсом валют від НБУ 15 жовтня долар подорожчав на 1 копійку і коштував 24,54 грн. Євро подешевшав на 4 копійки і коштував 27,10 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юрій Мацула
      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
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