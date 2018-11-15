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      Готівковий курс валют 15 листопада: долар впав

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      Готівковий курс валют 15 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 15 листопада в Україні / Фото прес-служби НБУ

      Курс гривні щодо долара 15 листопада на готівковому ринку несуттєво зміцнився, щодо євро – майже не змінився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,34 грн (+2 копійки), а продавали по 31,80 грн (+1 копійка).

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      Долар купували по 27,75 грн (на 6 копійок дешевше порівняно з середою), а продавали по 28 грн (-6 копійок).

      За курсом валют від НБУ 15 листопада долар втратив у ціні 8 копійок, і коштував 27,84 грн. Євро натомість подорожчав на 1 копійку – до позначки 31,45 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
      Джерело: 24 Канал
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