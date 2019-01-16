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      Готівковий курс валют 16 січня: долар знову подешевшав на кілька копійок

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      Готівковий курс валют на сьогодні 16.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 16 січня в Україні / kohajone.com

      Курс гривні щодо євро та долара 16 січня на готівковому ринку знову зріс на кілька копійок, причому європейська валюта втратила більше.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 16 січня купували по 31,71 гривні (-13 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – по 32,17 гривні (-15 копійок).

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      Долар купували у середу по 27,87 гривні (-6 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 28,14 гривні (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 16 січня долар додав у ціні 15 копійок і коштував 28,17 грн. Євро також подорожчав – на 34 копійки, до позначки 32,18 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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