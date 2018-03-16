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Готівковий курс валют 16 березня: долар продовжує дорожчати

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Готівковий курс валют 16 березня в Україні
Готівковий курс валют 16 березня в Україні / welfont.com

Курс гривні щодо долара 16 березня на готівковому ринку продовжив падати, однак не такими швидкими темпами, як раніше. А от євро навіть втратило кілька копійок щодо гривні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували, як і день тому, по 32,27 гривні, а продавали на 3 копійки дешевше – по 32,97 гривні.

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Долар натомість подорожчав – купували його на 7 копійок дорожче, аніж день тому – по 26,27 гривні, а продавали – по 26,67 гривні (+2 копійки).

За курсом валют від НБУ 16 березня долар додав у ціні 26 копійок і коштував 26,27 грн. На 25 копійок подорожчав і євро – до 32,42 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
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