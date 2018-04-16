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Готівковий курс валют 16 квітня: долар втратив кілька копійок

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Готівковий курс валют 16 квітня в Україні
Готівковий курс валют 16 квітня в Україні / euroexchangeratenews.co.uk

Курс гривні щодо євро та долара 16 квітня на готівковому ринку суттєвих змін не зазнав – американська валюта втратила 2 копійки, а європейська "застигла" на попередніх позначках.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Готівковий курс євро в порівнянні з попереднім робочим днем, 13 квітня, не змінився – купували його по 31,91 гривні, а продавали – по 32,44 гривні.

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Долар на початку тижня втратив дві копійки – купували його по 25,92 гривні, а продавали – по 26,21 гривні.

За курсом валют від НБУ 16 квітня долар подорожчав на 14 копійок і коштував 26,25 грн. А курс євро за добу додав у ціні 19 копійок і коштував 32,17 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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